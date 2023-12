Une écriture droit dans le bide

LIVRES

Gérald Brizon

UNE BALLE DANS LE BIDE

Cousu Mouche, 220 pages

«Il se dit qu’il a la trouille ou peut-être simplement qu’il devient vieux et qu’il devrait songer à faire autre chose de sa vie.» Spadj aimerait se ranger des voitures. D’ailleurs, ce coup-là, il le sent mal. Et il a raison: cette mission qui devait être banale tourne au carnage. Le truand vieillissant est blessé: il a une balle dans le bide et des tueurs à ses trousses. Chienne de vie…

Avec Une balle dans le bide, le mystérieux Gérald Brizon (l’éditeur précise qu’il ne dispose ni d’adresse e-mail ni de téléphone portable) fait une excellente entrée dans le monde du polar de Suisse romande. A l’évidence, l’auteur connaît Genève et sa région, mais aussi les codes du genre, dont il joue avec gourmandise. Ce premier roman se…