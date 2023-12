Version numérique gratuite dès le 5 janvier

FEUILLE OFFICIELLE. Cet automne, le Grand Conseil a accepté de modifier la loi sur la publication des actes législatifs (La Gruyère du 12 octobre). Ce qui implique notamment que la Feuille officielle sera mise en ligne gratuitement. La Chancellerie d’Etat annonce que tout un chacun pourra la consulter dès le 5 janvier, dès 7 h. Elle précise que la création d’un compte d’utilisateur n’est pas nécessaire. La Feuille officielle «sera ainsi totalement libre d’accès». En revanche, les délais référendaires applicables à certains actes législatifs n’y figureront plus. Ils seront centralisés dans la Banque de données de la législation fribourgeoise. A noter que la version imprimée de la Feuille officielle est maintenue via un abonnement payant, mais ne sera plus vendue au numéro. EF