«Que mes images contaminent vos pensées»

En 2019, la prestigieuse Tate Britain expose les photographies de Don McCullin. Anobli deux ans plus tôt, le sir aux images parmi les plus tristes du XXe siècle jette un regard méticuleux sur son grand œuvre. Quelques mois auparavant, le reporter fraîchement érigé au rang d’artiste accueillait chez lui, dans sa campagne du Somerset, Alain Frachon et Michel Guerrin, deux piliers du Monde. Pour trois jours de conversation qui ont nourri une série d’articles dans le quotidien du soir. Articles désormais compilés, avec une savoureuse iconographie, dans un livre intitulé Le monde dans le viseur.

Dans un style au cordeau, les deux journalistes racontent l’ascension sociale de cette petite frappe du nord de Londres. Autodidacte, il se fait un nom au Vietnam, où il prend «des risques insensés»…