Avec Ute Lemper en invitée de marque

Pour sa première soirée de l’année, la Société des concerts de la ville de Fribourg accueille la chanteuse allemande Ute Lemper, ce jeudi à l’aula de l’université. Elle sera accompagnée du Kammerorchester Basel, dirigé par Pierre Bleuse, et de l’ensemble vocal Basler Madrigalisten. Le programme comprend Le bourgeois gentilhomme, de Richard Strauss, une Suite de Weimar constituée de chants sélectionnés par Ute Lemper (avec notamment des musiques de George Gershwin et de Kurt Weill), ainsi que Les sept péchés capitaux de Bertolt Brecht et Kurt Weill. Un «entracte festif» est également annoncé. Chanteuse et actrice née à Münster, installée à New York, Ute Lemper est issue de la comédie musicale: après avoir joué dans Cats en Autriche, puis dans Peter Pan, elle est révélée en France en 1986…