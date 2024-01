Canton de Fribourg: le taux de chômage continue d'augmenter

Le taux de chômage continue à grimper. Le canton de Fribourg a enregistré 4’107 chômeurs en décembre (2,4%), soit 471 de plus qu’en novembre (2,1%), indique l’Etat dans un communiqué envoyé ce mardi.

Le district de la Sarine enregistre la plus forte hausse avec un saut de 0,4 point (de 2,7% à 3,1%), devançant la Gruyère (de 2,3% à 2,6%), la Veveyse (de 2,3% à 2,6%), la Glâne (1,9% à 2,1%), la Broye (2,2% à 2,3%), le Lac (1,3% à 1,4%) et la Singine (1,1% à 1,2%). Parallèlement, le nombre total de demandeurs d’emploi fribourgeois s’est élevé à 7’954 en décembre 2023. C’est 396 personnes de plus que le mois précédent.

Comme en novembre, le canton justifie principalement cette hausse par «le fléchissement des activités en extérieur en cette période de l’année. Le domaine du bâtiment et du…