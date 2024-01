Château-d’Œx inaugure son nouvel Espace Ballon

Fermé depuis ce printemps pour cause de rénovation, l’Espace Ballon de Château-d’Œx rouvrira ses portes le 21 janvier, date du lancement du 44e Festival international de ballons. L’occasion de dévoiler ses nouveaux locaux abritant notamment deux simulateurs de vol en ballon. Lancé en 2016, le projet a pour objectif de «créer une attraction touristique permanente et de qualité au cœur de la capitale alpine du ballon à air chaud», communique ce jeudi la fondation Espace ballon.

A bord de nacelles et muni de casques à réalité virtuelle, les visiteurs pourront notamment mettre dans la peau de pilotes et sillonner le Pays-d’Enhaut. Celui-ci a été modélisé en 3D, tout comme les vents et courants de la vallée. Décrit comme «unique au monde», ce simulateur est destiné au grand public (dès…