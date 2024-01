Chronique TV: Les adieux à la reine, et à une série référence

C’est la série la plus élégante et l’une des plus réussies de Netflix. The Crown s’est achevée dans une sixième et dernière saison un peu frustrante, mais bouleversante.

COURONNEMENT. Pas simple de mettre un point final à une série culte. Avec The Crown, on peut dire que Netflix a réussi son coup. Fin 2023 en effet, la plate-forme a mis en ligne la sixième et ultime saison de son œuvre référence consacrée à la famille royale d’Angleterre depuis le couronnement d’Elizabeth II, en 1952, jusqu’en 2005. Parce que les créateurs ont toujours dit vouloir proposer une série historique inspirée de faits réels, et non une série journalistique collée à l’actualité, décision avait été prise de stopper suffisamment tôt pour maintenir un peu de distance.

Et l’exercice est majoritairement réussi, avec un…