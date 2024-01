Clémence Gobet: «Retrouver de la confiance, sans peur et sans doute»

La série d’hiver de La Gruyère propose le témoignage de cinq jeunes sportifs dont la carrière a été enrayée par une blessure.



Quatrième épisode avec Clémence Gobet, éloignée des compétitions pendant plus d’un an.



La gymnaste glânoise de 18 ans a connu plusieurs blessures aux ligaments de la cheville.

PATRICK MARGUERON

GYMNASTIQUE. A 18 ans, Clémence Gobet a déjà connu de nombreuses expériences, bonnes comme mauvaises. Dans le cadre national élargi de la fédération suisse et exilée à Berne pour ses études, la gymnaste d’Orsonnens a pourtant fait face à plus d’un an sans concours, victime de blessures aux ligaments de la cheville droite. Entre doutes et optimisme, elle avance pas à pas et a pu regoûter à la compétition en octobre dernier.

Quand vos premières blessures sont-elles…