De l’utilité du lierre, plante à tout faire

Je pose mon oreille...

… sur le lierre. Il est là, enroulé autour d’un tronc, ne laissant apparaître que les branches du chêne qu’il colonise. Appartiendrait-il à la famille des boas qui, tout en susurrant «aie confiance», serrent leur proie jusqu’à les asphyxier?

Je repense à cette téléréalité, Naked and afraid. Une femme et un homme sont largués nus dans la nature. Ils doivent y survivre vingt et un jours. Je suis restée scotchée devant ces images, ces duos grelottants, essayant de dormir la nuit venue, accroupis devant le feu – s’ils ont réussi à allumer un feu. De un, je mesure le degré de confort dans lequel je vis, et de deux, je remarque que, quand le jour se lève et que ces folos de survivalistes réussissent à s’activer – s’ils ne sont pas morts de faim avant –, ils utilisent le…