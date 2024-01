Il manque plus de 2800 places dans les abris PC bullois

Un manque d’abris de protection civile se fait ressentir à Bulle. La ville s’attelle à résoudre ce problème complexe, qui a aussi un impact sur la concrétisation de projets publics.

VINCENT CAILLE

AMÉNAGEMENT. A la date du 6 octobre 2023, selon les données du Service de la sécurité civile et militaire (SSCM), le manque de places en abri de protection civile (PC) se chiffrait à 2875 pour Bulle et à 12 428 pour la Gruyère. Ces nombres correspondent à des taux de couverture respectifs de 89% et 80% de la population totale. «Chaque habitant doit bénéficier d’une place protégée à proximité de son lieu de résidence», souligne Christophe Bifrare, chef du SSCM, en rappelant que «les autorités communales doivent saisir toutes les occasions pour combler ce déficit».

Le responsable du SSCM évoque…