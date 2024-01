Ivre, il heurte une glissière sur l’A12, s’enfuit, mais se fait pincer peu après

Aux alentours de 18h dimanche soir, la police cantonale fribourgeoise a été alertée, car un automobiliste avait heurté, tout seul, une glissière de sécurité sur l’autoroute entre Bulle et Vaulruz. L’homme de 41 ans ne s’est pas arrêté mais a été interpellé par la police vaudoise, peu après, sur l’autoroute A9. Il s’est avéré que le conducteur circulait en état d’ébriété et sous l’influence présumée de stupéfiants. Il a été dénoncé au ministère public et son véhicule a été séquestré. Patrick Biolley