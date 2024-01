L’année nouvelle lancée par 24 visages du sport régional

Petits-fours à peine digérés, place à une nouvelle année d’efforts. Vingt-quatre acteurs et actrices du sport du Sud fribourgeois ont répondu à trois questions pour introduire et baliser 2024. 1. Que vous souhaitez-vous pour 2024? 2. Que souhaitez-vous aux lecteurs de La Gruyère? 3. Qu’attendez-vous particulièrement? En espérant 12 mois épanouissants jalonnés de titres, de performances et de fierté, excellente année. VALENTIN THIÉRY ET GLENN RAY

MARIANNE FATTON Ski-alpinisme, Charmey

1. Etre en bonne santé et vivre plein de belles aventures.

2. Du beau ski dans la poudreuse ou d’apprendre à skier.

3. La Patrouille des glaciers, mi-avril.

MAXIME AFONSO Capitaine du FC Bulle



1. Un maintien rapide et, personnellement, sans blessure.

2. Que tous leurs souhaits se réalisent.

3. Tous les matches à…