L’idéologie woke au cinéma décortiquée par Samuel Fitoussi dans un essai

Dans un essai percutant, Samuel Fitoussi décortique l’idéologie woke et montre comment elle change le cinéma et les séries TV. Avec une foule d’exemples et d’anecdotes édifiantes. Effrayantes, même.

ÉRIC BULLIARD

Cinéphiles et amateurs de séries TV le savent: de nos jours, chaque nouvelle production prend soin de ne pas heurter les minorités, en incluant des personnages de différentes ethnies, mais aussi de la communauté LGBT, des handicapés… Ce n’est là qu’une partie du wokisme, peut-être la plus visible: dans un essai revigorant, Samuel Fitoussi décortique ce phénomène, afin de démontrer à quel point il s’est imposé en profondeur.

Sous-titré «Comment l’idéologie change nos films et nos séries», Woke fiction part de ce constat: «Quand on parle de cancel culture, on passe sans doute à côté…