Le Conseil d’Etat pose sous les feux de la rampe

PHOTO OFFICIELLE. Le Conseil d’Etat fribourgeois dévoile fièrement son slogan et sa photographie officielle pour l’année 2024. Dans un communiqué publié lundi, la Chancellerie révèle que ce cliché «symbolique» a été capturé au sein de leur salle de réunion. La photo met en lumière le Gouvernement fribourgeois en pleine session.

Dans un cadre sobre, les membres sont réunis autour d’une carte rétroéclairée du canton. Ce dernier constitue la «priorité» des politiciens. «Travail et simplicité»: c’est sous cette devise que le président Jean-Pierre Siggen a choisi de représenter le message et l’image officielle du Conseil d’Etat. Des éléments qui, selon les dires du président, incarnent l’engagement profond du gouvernement à placer «les valeurs fondamentales du travail et du service public au…