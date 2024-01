Le siège de la Caisse de chômage déménage à Givisiez

Des nouveaux locaux, des espaces de collaboration optimisés, un accès facilité: la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (CPCh) inaugurera le 15 janvier son nouveau siège. Précédemment situé à Fribourg à la rue du Nord (jusqu’au 12 janvier), ce dernier prendra place à Givisiez à la route du Mont Carmel 5. Il s'intègre dans «le quartier regroupant les principales assurances sociales», relève la CPCh dans un communiqué diffusé ce mercredi.

Selon son administrateur Philippe Ettlin, le nouvel environnement «s’inscrit dans une vision stratégique orientée vers l’avenir et qui vise à moderniser l’institution et à renforcer son engagement envers la communauté des demandeurs d’emploi et des entreprises».

A noter que l’institution cherche actuellement des locaux pour ouvrir une nouvelle antenne au centre de Fribourg, à la suite de la fermeture de celle qui était située à rue Frédéric-Chaillet. Les structures existantes de Guin et de Bulle sont maintenues. Elodie Fessler