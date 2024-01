née Gapany

MARSENS

Marie-Louise Baeriswyl s’est endormie le 31 décembre dernier, entourée de l’amour des siens, à l’EMS La Rose des Vents, à Broc. Elle était âgée de 91 ans.

Marie-Louise est née à Marsens le 5 mai 1932, dans le foyer de Marie et Raymond Gapany. Entourée de ses dix frères et sœurs, celle que tous appelaient Malou vécut une enfance heureuse à la ferme familiale. Après sa scolarité, elle travailla aux tâches ménagères dans différentes familles. C’est dans le cadre de son travail qu’elle rencontra Paul Baeriswyl, qui allait devenir son époux.

Le mariage eut lieu en 1955 et le couple s’installa à Marsens. Trois cent septante-cinq jours plus tard naquit Violaine, suivie de Claudine et de Bruno. Quinze années passèrent encore avant que la petite dernière, Syndia, ne pointe le…