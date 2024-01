Marie-Thérèse Vial raconte quatre décennies de vie en dentelle

Présidente des dentellières de la Gruyère depuis 1983, Marie-Thérèse Vial a transmis son savoir-faire à plus de 300 intéressées. Rencontre.

SOPHIE ROULIN

LE PÂQUIER. «C’est mon yoga ou ma méditation… Quand on fait de la dentelle, on ne pense qu’à ce qu’on fait sur le moment et pas à toutes ces choses qui occupent notre esprit autrement.» Devant la fenêtre du salon de sa maison au Pâquier, Marie-Thérèse Vial a son «coin dentelle»: un fauteuil au tissu jaune, un chiffonnier, dont les tiroirs recèlent des fils et des accessoires, à côté duquel s’imbriquent des boîtes en bois débordant de fuseaux.

«Déjà gamine, j’étais fascinée par cette danse des fuseaux et je rêvais d’apprendre.» Marie-Thérèse Vial a grandi à Epagny et rejoignait l’école primaire en traversant la cité de Gruyères. «Les…