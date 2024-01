Mieux que les 16 médailles de 2022?

En guise d’échauffement pour 2024, Rémi Bonnet s’est promené le 29 décembre à la montée de la Foilleuse (2,66 km, 520 m de dénivelé positif). A Morgins (VS), il s’est imposé en 17’12, avec une grosse minute d’avance sur Werner Marti. En France pour le championnat d’Europe de ski-alpinisme, le Gruérien tirera la sélection helvétique de 27 athlètes dès ce lundi.

Parmi eux, huit représentants régionaux déjà présents aux Mondiaux espagnols de Boi Taüll l’hiver passé, où Rémi Bonnet avait remporté deux titres sur l’individuelle et la verticale. Il s’agit de la Neuchâteloise, mais Charmeysanne d’adoption, Marianne Fatton, des jumeaux Robin et Thomas Bussard (Albeuve, U23), de Lucas Pasquier (Broc, U20) et d’Arno Mooser (Pringy, U18). Vainqueur de la première individuelle de Coupe du monde de…