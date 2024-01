Oui, ils ont osé toucher à leur icône

En 1993, les Anglais de Paradise Lost sortent un quatrième album qui les propulse au rang d’influences majeures de la vague doom romantico-mélodique. Icon devient le mètre étalon du metal gothique, sur lequel le quintette bâtit une carrière contagieuse. L’histoire serait idyllique, si tous les droits de ces chansons n’avaient pas entièrement échappé au groupe à cause de producteurs véreux et de contrats indélicats.

Trente ans plus tard, les musiciens de Halifax ont trouvé une parade qui légitime majestueusement leur trésor devenu intouchable: ils ont simplement réenregistré, quasiment note pour note, les treize chansons d’Icon. Comme l’avait fait W.A.S.P. pour The Crimson Idol en 2018. Sauf que là, il est question d’un chef-d’œuvre et non de menu fretin. Avec les moyens techniques…