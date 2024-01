Rétrospective novembre 2023: féminisation de la Société des armaillis et avancée en astronomie

Un bastion masculin se féminise enfin

Vingt-six ans après la première demande officielle, les femmes peuvent enfin intégrer la Société des armaillis. Tel en ont décidé les 73 membres présents à l’assemblée extraordinaire, le 15 novembre dernier. Un moment historique, affirmait le président de la société Pascal Yerly dans nos colonnes le 18 novembre. Une pleine reconnaissance «de tout le travail accompli par les femmes».

De quoi clore un long débat, aussi. L’assemblée avait refusé la première demande, présentée en 1997. Idem quelques mois plus tard, lors d’une assemblée extraordinaire. Et rebelote en 2007. En dix ans, les oppositions sont toutefois devenues moins nombreuses. Elles représentaient 101 voix (contre 9 et 10 abstentions) en 1997, elles ne sont plus que 59 en 2007, contre 42. «Si…