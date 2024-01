A Romont, les lapins, les poules et les pigeons sous les feux des projecteurs

Pour son 100e anniversaire, la Société d’aviculture de Romont et environs organise une exposition cantonale de lapins, de pigeons et de volailles cette fin de semaine. Reportage au moment de l’évaluation des animaux.

THOMAS CHRISTEN

ROMONT. Bien après l’aube, le coq chante encore. Non sans les pigeons qui roucoulent et les lapins qui reniflent. La symphonie laisse peu de place au doute: un événement singulier se tapit aux confins de la route de la Maillarde, dans le chef-lieu de la Glâne. La Société d’aviculture de Romont et environs (SARE), qui fête un siècle d’existence (La Gruyère du 4 janvier), orchestre l’Exposition cantonale fribourgeoise d’aviculture depuis hier soir jusqu’à dimanche après-midi.

Sur le site de l’entreprise Bérard, trois espaces mettent en lumière plus de 1900…