Si t’es un vrai mec, tu fais janvier sec

Une époque formidable

Ce n’est pas pour dire, mais votre histoire de Dry January, là, est au moins aussi vieille que les bastringues et les bombances de fin décembre. D’aussi loin que remonte ma mémoire de quinqua, j’ai souvenir d’avoir croisé en janvier des gens qui décidaient de ne pas boire une goutte d’alcool pendant tout le mois. La différence, c’est qu’on n’en faisait pas tout un plat. Ils et elles s’abstenaient, et pis c’est tout.

Mais ça, c’était avant. Aujourd’hui que le monde tourne autour de nos nombrils, il faut qu’il sache, le monde. Et il faut montrer que l’on fait partie du mouvement. Cette propension à suivre le courant reste un mystère, parce qu’en principe, dès qu’une mode ou une tendance (un trend, comme ils disent) commence à se répandre, tout être humain normalement…