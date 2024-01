Ski-alpinisme: Arno Mooser décroche le bronze européen à Flaine-Chamonix

Arno Mooser a décroché lundi le bronze de l’épreuve individuelle U18 du championnat d’Europe de Flaine-Chamonix. Une médaille synonyme de soulagement pour le Gruérien de 17 ans.

GLENN RAY

SKI-ALPINISME. Jour de premières pour Arno Mooser. Le skieur-alpiniste de Pringy a lancé son premier championnat d’Europe de la meilleure des manières. Lundi à Flaine-Chamonix (France), il est monté sur son premier podium international lors de l’épreuve individuelle U18. «Cette médaille de bronze, c’est un rêve, réagitil par téléphone quelques minutes après la course. J’ai du mal à trouver les mots, mais c’est incroyable!»

Une troisième place d’autant plus incroyable que la course d’Arno Mooser avait commencé par une chute dans la première descente du tracé de 7,8 kilomètres (et 820 mètres de dénivelé…