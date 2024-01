Ski-alpinisme: Ils seront huit Fribourgeois aux championnats d’Europe

Le double médaillé d’or des derniers championnats du monde va chercher à ajouter des titres continentaux à son escarcelle. En plus d’être le plus grand espoir de podium de la sélection suisse pour les championnats d’Europe de ski-alpinisme, Rémi Bonnet sera également la figure de proue de la nombreuse délégation fribourgeoise en partance pour Chamonix et Flaine. Du 8 au 12 janvier, ils seront huit Fribourgeois à espérer ramener des médailles européennes. En plus de ses disciplines de prédilection que sont l’individuelle et la verticale, le Charmeysan fera équipe avec la plus Gruérienne des Neuchâteloises, Marianne Fatton, dans l’épreuve du relais mixte. Celle qui est aussi basée à Charmey sera également alignée en sprint, une spécialité qui lui avait offert l’argent lors des derniers…