Succès total pour l’expo d’aviculture à Romont

ROMONT. L’heure est au bilan pour la Société d’aviculture de Romont et environs (SARE), qui a vu le jour il y a 100 ans. Pour la première fois depuis 2019, l’entité glânoise chapeautait l’Exposition cantonale de lapins, de pigeons et de volailles. La manifestation s’est déroulée dans les locaux de l’entreprise Bérard, sur la route de la Maillarde (La Gruyère du 6 janvier). Elle a pris fin dimanche après-midi. Plus de 2500 visiteurs ont découvert les 1900 petits animaux présentés par des éleveurs privés. «L’affluence était au-dessus de nos attentes, rapporte Benoît Python, vice-président la SARE. L’événement a connu un succès total.»

Evalués par 200 juges à partir de critères surtout esthétiques, quatre animaux ont été sacrés champions cantonaux. Le lapin nain de couleur élevé par Gilles…