Temps présent

Piégé par 31 mètres de fond

C’est l’histoire d’un bateau, le Jascon 4, qui sombre en mer, à 80 kilomètres des côtes du Nigéria, avec 12 hommes à bord. A plus de 30 mètres de profondeur, aucune chance d’en sortir. Sauf que les miracles arrivent, surtout quand on est le cuisinier du bateau, bloqué dans une petite poche d’air, de l’eau jusqu’au cou. C’est aussi le récit captivant, vidéos à l’appui, des plongeurs qui se lancent dans une course contre la montre pour sauver cet homme d’une mort certaine. ■