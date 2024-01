Un élevage gruérien distingué par Holstein Switzerland

La Coopérative holstein Switzerland a dévoilé ce mercredi les noms de ses cinq maîtres-éleveurs 2024. Décerné chaque année, ce titre qualifié de «suprême» par la coopérative récompense les éleveurs dont le troupeau présente d’excellents résultats, notamment en termes de performance et de morphologie.

Parmi les lauréats figurent deux exploitations fribourgeoises. A savoir celle de Francis et Jérôme Jaquet d’Estavannens (préfixe Jaquet) et la ferme-école de Grangeneuve (préfixe Hauterive). Les maîtres-éleveurs ont «planifié des accouplements appropriés en privilégiant les familles de vaches exceptionnelles et sont désormais des ambassadeurs de choix pour la race Holstein», se réjouit la coopérative.

Ces derniers seront officiellement récompensés lors des prochaines Holstein Awards qui se dérouleront le 6 juillet sur le site de Grangeneuve. Elodie Fessler