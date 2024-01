Une 30e pièce burlesque pour les 40 ans de la société de jeunesse de Villaz-Saint-Pierre

VILLAZ-SAINT-PIERRE. La Société de jeunesse de Villaz-Saint-Pierre fête ses 40 ans. Pour l’occasion, une 30e pièce de théâtre sera jouée dès ce samedi soir à la salle polyvalente de la commune glânoise. La comédie, intitulée Silence, on tourne!, est écrite par les Français Patrick Haudecœur et Gérald Sibleyras, et mise en scène par Pierre Richoz. Le scénario est «particulier et burlesque», prévient Oscar Oberson, président de la société. «Une équipe de cinéma tourne une scène de théâtre pour son film. C’est alors qu’un mari jaloux interrompt la séquence pour tuer sa femme.» Et d’ironiser: «Le concept ressemble à une poupée matriochka, niveau quatre.» Le public aura également un rôle important à jouer, conclut le président. Les représentations sont prévues les 6, 12, 13, 19 et 20 janvier…