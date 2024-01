Une série en manque de leadership

FOOTBALL. Qui ne se souvient pas de la finale de la Coupe du monde 2022 entre l’Argentine et la France? Au terme d’un scénario extraordinaire, Lionel Messi et son Albiceleste venaient à bout des Tricolores d’Hugo Lloris. Un match spectaculaire qui sert d’accroche et de conclusion à la série Capitaines de la Coupe du monde, sortie le 30 décembre. Produite par Netflix, elle propose une plongée dans les coulisses du Mondial aux côtés de dix capitaines présents au Qatar.

Une plongée toute relative, car arrivé au bout des six épisodes, l’amateur de football n’en tirera rien de neuf. Certes, les images sont belles et le casting fait honneur à l’événement. Mais l’émotion de ces dix hommes guidant leur pays dans une Coupe du monde cède trop souvent la place à des retours en arrière retraçant…