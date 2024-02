Athlétisme: Le Glânois Charles Devantay sacré champion de Suisse indoor du 400 mètres

Charles Devantay est devenu ce week-end champion de Suisse indoor du 400 mètres. A Saint-Gall, le Glânois de 26 ans s’est imposé en 46”72, à six centièmes de son record. Un plein de confiance en vue des grandes échéances.

CORENTIN PFISTER

ATHLÉTISME. A Saint-Gall, aux championnats de Suisse indoor, Charles Devantay s’est imposé dimanche en finale du 400 mètres. Il a devancé les deux références helvétiques de la discipline que sont Lionel Spitz et Ricky Petrucciani. Le Glânois s’est imposé en finale avec un chrono de 46”72, à six centièmes de son record. Plus tôt dans le week-end, le coureur du Lausanne-Sports Athlétisme avait mis en place pour sa série une stratégie bien calibrée. «Je suis volontairement resté derrière le premier en lui laissant faire le travail», explique Charles…