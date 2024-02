Axel Simic s’est senti à sa place

En 2020, Axel Simic était déjà apparu sous le maillot de l’équipe de Suisse, mais avec une sélection réduite faite de joueurs M25. La semaine dernière lors des Beijer Hockey Games en Suède, le Gumefensois a connu son vrai baptême en A. «Le coach Patrick Fischer m’avait téléphoné pour me convoquer. Il avait souligné que je restais constant dans mes prestations malgré les changements au sein de mon club, que je marquais et que j’étais présent offensivement», explique l’attaquant des Kloten Flyers. La Suisse a subi trois défaites contre la Finlande, la Suède, puis face aux Tchèques. Lors de cet ultime duel, le Gruérien de 25 ans a ouvert le score. Globalement content de ses performances lors ce tournoi amical, Axel Simic a une idée derrière la tête. «Je me suis senti à ma place.…