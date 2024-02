La Fribourgeoise Velantane vernit son premier mini-album à Ebullition

La chanteuse fribourgeoise Velantane sort son premier mini-album. Accompagnée de Zeela, elle le vernit ce vendredi à Ebullition.

CONCERT. Il faudrait, un jour, étudier de près l’influence qu’a eue Christine and the Queens en déboulant dans la chanson française, il y a une dizaine d’années. Sa popélectro libérée de tout carcan, le soin apporté au visuel, à son image… Aujourd’hui, c’est la Fribourgeoise Velantane qui a droit à cette référence. Le communiqué accompagnant la sortie de son premier EP Carte blanche, qui sera verni ce vendredi à Ebullition, souligne en effet: «Souvent comparée à Christine and the Queens, Velantane possède un phrasé énergique et ses interprétations sont puissantes et honnêtes.»

Avant ces six titres, la jeune femme s’est fait remarquer par des reprises sur…