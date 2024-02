Le FC Bulle laisse filer la victoire

Football. Tout portait à croire que le FC Bulle allait s'imposer dimanche après-midi contre Delémont. Une avance de deux buts après des réalisations de Sissoko (6e et 25e), une expulsion côté jurassien (38e) alors que le marquoir affichait 2-1 et une bonne prestation globale gruérienne avant le thé. On était loin d'imaginer le 2-2 du score final.

Puis, une très décevante seconde période locale. Incapables de produire du jeu sur un terrain extrêmement compliqué, les hommes de Cédric Strahm ont également souvent été friables défensivement malgré leur supériorité numérique. Logiquement, Delémont recollait au score à la 78e. Avant ça, Asllani aurait dû faire 3-1 (69e). Makoubé et Afonso auraient également pu offrir les trois points au FC Bulle dans les arrêts de jeu.

Un partage très décevant pour un Bulle qui aurait dû l'emporter. Treizièmes, les Gruériens reprennent néanmoins un point sur la barre. Ils auront une joute capitale dimanche prochain chez la lanterne rouge, Servette M21.

Le classement de Promotion League

Retrouvez notre page complète sur ce match nul du FC Bulle dans La Gruyère de ce mardi