Noémie Kolly placée avant la Coupe du monde

Classée 12e et 17e des descentes de Coupe d’Europe à Crans-Montana, Noémie Kolly prend ses marques sur la piste du Mont-Lachaux. Sauf imprévu aux entraînements, la Rochoise de 25 ans participera aux épreuves de la Coupe du monde ce week-end dans la station valaisanne. Deux descentes (vendredi et samedi) et un super-G (dimanche) sont au programme. Pour rappel, c’est à Crans-Montana qu’elle avait signé son meilleur résultat mondial avec une belle 12e place en super-G début 2021. QD

Deux sur quatre pour Amélie Pignat sur la Schattenhalb

A Bellegarde, Amélie Pignat a gagné deux des quatre slaloms comptant pour la Coupe fribourgeoise de ski alpin des adultes. La Châteloise d’adoption conforte ainsi sa place en tête du classement général cantonal…