Ski alpinisme: Arno Mooser décroche l'or en U18 au championnat suisse du sprint au col du Jaun

Au Jaun dimanche, les cris de joie ont résonné dans l’aire d’arrivée. Arno Mooser (photo) et Malik Uldry ont respectivement décroché l’or et le bronze en U18. «Samedi, j’avais fait la verticale au Lac-Noir et je n’étais pas en forme. Donc, je n’étais pas en confiance au moment d’aborder ce sprint», explique le vainqueur de Pringy. Des doutes dissipés qu’a aussi connus le Veveysan, troisième de l’épreuve. «Le sprint n’est pas ma meilleure discipline. J’espérais faire un podium.» Comme le Valaisan Théo Voutaz, en argent dimanche, le duo a réussi l’exploit de terminer devant les U20 dans leur finale en commun. Ce week-end, les deux skieurs sudistes vont voyager en Allemagne, à Berchtesgaden, pour une épreuve d’individuelle et de verticale dans le cadre de la Coupe du monde des jeunes.…