SKI-ALPINISME

Valentin Marchon a remporté samedi la Verticale du Lac-Noir. Le skieur-alpiniste d’Avry-devant-Pont a avalé les 450 m de dénivelé et 1,8 km du parcours en 20’06. Au scratch, le Gruérien a devancé de plus d’une minute Mathieu Pharisa (Estavannens) et Malik Uldry (Châtel-Saint-Denis). Ces deux derniers ont respectivement remporté les classements U20 et U18 de la course, alors que Manon Livache (Charmey) s’est imposée chez les U23. GR