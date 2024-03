Chaud derrière pour

Le FC Bulle a perdu le match de la peur, dimanche chez les espoirs du FC Lugano. Malgré le point qui les sépare désormais de la barre en Promotion League, les Gruériens restent positifs. «Mais on ne pourra pas attendre une victoire indéfiniment», lance Steve Guillod.

VALENTIN THIÉRY, À CANOBBIO

FOOTBALL. Alerte rouge au FC Bulle. La défaite 2-1 de dimanche chez les espoirs du FC Lugano a enfoncé les Gruériens. Quatorzième de Promotion League, l’équipe de Cédric Strahm est désormais à une unité de la barre et de son bourreau du jour. «Il y a du mieux, on est sur la pente ascendante. Je suis fier de mes gars», livrait un coach valaisan très déçu, peu loquace et tendu au coup de sifflet final.

Déçu, car le FC Bulle, avec son paquet d’occasions, aurait dû remporter un duel de la peur qu’il a…