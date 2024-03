De la roche au cristal

Tribune libre

A propos de Mathilde Gremaud et de son triplé.

On peut être de La Roche… mais ramener dans son village, du bronze, de l’argent, de l’or, et même du cristal! C’est l’exploit réalisé par Mathilde Gremaud, couronnée par l’obtention de trois globes cette année! On peut venir de la petite station de La Berra et survoler toutes les concurrentes de la planète en slopestyle et Big Air, avec souvent la tête en l’air, mais les pieds bien sur terre. Grace à ses pirouettes dont elle a le secret, elle réussit à transformer de la roche en… cristal! Et sans se prendre la tête pour autant, malgré ses succès mondiaux ou olympiques. Le ski suisse vit une année incroyable avec les Odermatt, Gut-Berhami, Meillard et Gremaud! Nul doute que La Roche va accueillir Mathilde comme il se doit pour…