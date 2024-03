Des jumelles pareilles et opposées

LIVRES

Will Dean

LA PREMIÈRE SŒUR

Belfond, 352 pages

Elles sont jumelles, physiquement pareilles, psychologiquement à l’opposé. A Londres, Molly vit seule dans les peurs et les phobies permanentes. A New York, où elle étudie, Katie n’a pas tardé à se rendre populaire par son caractère sociable, extraverti. Jusqu’au jour où elle est retrouvée morte, dans son appartement. Molly va devoir affronter ses névroses pour rejoindre ses parents sur place et essayer de comprendre ce qui s’est passé. Elle va découvrir que sa sœur, qu’elle pensait si bien connaître, cachait certains pans de son existence. Mais peut-être que Molly aussi a ses secrets…

Anglais installé dans les forêts suédoises, Will Dean commence à se faire un nom dans l’univers surpeuplé du polar anglophone. Dans La première sœur, il…