Kim Gordon en adolescente dévergondée

C’est – parfois – dans les vieux pots qu’on fait la meilleure soupe. Loin de nous l’idée mufle de traiter Kim Gordon de vieille pote, elle qui fut la grand-mère du grunge avec son groupe Sonic Youth à la fin des années 1980, avant de se vendre corps et âme au bas peuple avec des disques aussi accessibles que Goo et Dirty. Bref, cessons de digresser et restons bouche bée à l’écoute du second album solo de la chanteuse et bassiste new-yorkaise, légende vivante du rock bruitiste qui, à 70 ans, s’amuse et expérimente comme une adolescente dévergondée.

D’abord, monter les écouteurs à fond, car cette musique s’écoute à pleins poumons, pour que les basses rayonnent jusqu’au cœur. Puis égrainer les onze titres de The Collective, goûter à…