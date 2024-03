A l’agenda

ALBEUVE

Grande salle: concert annuel de L’Amicale Vudallaz-Albeuve-Enney. Sa 20 h.

AVRY-DEVANT-PONT

Halle polyvalente: concert annuel de L’Echo du Gibloux. Sa 20 h.

BROC

Hôtel de Ville: concert annuel de La Lyre de Broc et de L’Harmonie paroissiale d’Estavannens avec les jeunes musiciens de Broc-Estavannens. Sa 20 h.

BROC

Electrobroc: visite guidée en individuel. Inscription. www.electrobroc.ch. Lu, me, ve 14 h, sa 10 h, 14 h.

BROC

Bourg de l’Auge 3: vide-dressing by Annie. Sa 10-17 h.

BULLE

Les Archives: soirée métal avec les groupes Among Vultures, Invouta et Code of Conduct. Sa dès 21 h.

Aula du CO: concert du duo Vulcain, De Zurich à Ankara, 2024, avec une composition d’Isabel Gehweiler. Sa 19 h 30.

Musée gruérien: exposition célébrant 50 ans d’acquisitions. Rens. …