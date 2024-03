La sagesse des cadavres

BANDE DESSINÉE

Dufaux, Theo, Delaby

MURENA, T. XII, «MORT D’UN SAGE»

Dargaud

Lucius Murena est de retour à Rome, la ville de toutes les bassesses, la ville de tous les complots. Il retrouve Néron, qui accepte de le reprendre auprès de lui, malgré quelques suspicions. Mais une machination est en cours contre l’empereur et elle impliquerait certains grands noms du sénat. On parle aussi du sage Sénèque, l’ancien précepteur de Néron. Et puis, il y a Lemuria, femme jalouse qui avait gardé Murena captif. Quel est son rôle dans tout cela? Et la mystérieuse meurtrière surnommée L’Hydre? Machinations et coups bas sont toujours au programme de ce nouveau tome de Murena, qui décidément a du mal à trouver un moment de repos.

Marquant la fin du troisième cycle, Mort d’un sage apporte une conclusion…