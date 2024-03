Le négociateur

RTS1, VENDREDI, À 21 H

Antoine Clerc, 45 ans, ancien négociateur star de la BRI mis sur la touche à la suite d’une prise d’otage mal gérée, est aujourd’hui le papa poule épanoui de 3 filles, Manon 17 ans, Clara 13 ans et Lila 6 ans, issues de 3 mariages différents. Alors qu’il est convoqué à sa banque par sa conseillère qui n’en peut plus de couvrir ses découverts, il se retrouve pris au milieu d’une prise d’otage au sein de l’agence bancaire: Fabien Lécuyer, jeune homme en bout de course enfermé dans la spirale de l’endettement, sort une arme, enfile un gilet d’explosifs, verrouille les portes de l’agence et menace de se faire exploser si sa dette n’est pas annulée. Commence alors une négociation compliquée où Antoine se retrouve, bien malgré lui, obligé de rempiler: ses vieux réflexes…