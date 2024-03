Mathilde Gremaud: «Je suis super contente, mais un peu au bout du fart»

Mathilde Gremaud a remporté les trois globes de cristal de la Coupe du monde.

A seulement 24 ans, la Rochoise est seule au sommet du ski freestyle féminin.

Interview avant sa dernière compétition de la saison ce week-end à Silvaplana.

QUENTIN DOUSSE

SKI FREESTYLE. Insatiable Mathilde Gremaud! A sa collection de médailles aux X-Games et aux Jeux olympiques, la Rochoise de 24 ans a ajouté les trois globes de cristal (big air, slopestyle et le classement général park and pipe) de la Coupe du monde. Un triomphe absolu, historique et définitif depuis sa victoire en big air à Tignes, vendredi dernier.

De passage éclair en Gruyère, et avant de rejoindre l’équipe de Suisse à Silvaplana pour le dernier slopestyle mondial de l’hiver, Mathilde Gremaud s’est confiée sur le présent et le futur de sa…