Nostalgie quand tu nous tiens par ta folk-pop

MUSIQUE

MGMT

LOSS OF LIFE

MGMT Records

MGMT – comme Management, mais sans les voyelles – n’en finit donc pas de surprendre. Pour son cinquième album intitulé Loss of life, le duo de Middletown, dans le Connecticut, signe une œuvre d’une limpidité cristalline. En dix titres empreints de nostalgie et de lenteur, Andrew VanWyngarden et Benjamin Godwasser tournent clairement le dos à l’électricité. Pour mieux ciseler des mélodies contagieuses au piano (le très lennonien Mother nature) ou des comptines à la guitare acoustique (Nothing to declare et ses accents proches du Blackbird de McCartney).

Il serait très réducteur de rabaisser MGMT à ces seules influences folk-pop, fussent-elles assumées. Revenu à une totale indépendance, le tandem semble respirer l’air pur de la liberté. A l’image de la…