Odette Sonnay-Neyroud

ÉCOTEAUX

Odette vit le jour le 5 février 1930 dans le foyer de Clara et François Neyroud à Chardonne. Elle était l’aînée d’une fratrie de quatre enfants. Durant sa jeunesse, elle s’occupa beaucoup de son frère cadet en situation de handicap. Après sa scolarité, elle suivit une formation de nurse à l’école de la pouponnière. Elle partit ensuite travailler dans une famille à New York pour une période de deux mois. Elle a également œuvré dans une famille à Paris pendant cinq ans. Puis, c’est à Neuchâtel qu’elle exerça son métier comme infirmière en hygiène maternelle et infantile. Elle en garda de bons souvenirs.

Le 7 mai 1960, elle unit sa destinée à Michel Sonnay, d’Ecoteaux, qu’elle rencontra lors d’un bal. De cette union naquirent Nicole, Martine, Mireille et Olivier. Elle passa sa vie…