Onirisme à vapeur

BANDE DESSINÉE

Benjamin Legrand, Pascal Chind et Vincenzo Balzano

BUNKERVILLE

Ankama

Laurel est un jeune homme ambitieux qui pense plus à l’argent qu’à ceux qui l’entourent. Un jour, un appel lui annonce le suicide de sa compagne, qui s’est enfoncée dans l’océan jusqu’à disparaître. Profondément bousculé par ce décès, le goldenboy n’arrive plus à trouver de sens à sa vie et décide de suivre – littéralement – les traces de sa belle et de la rejoindre au fond des eaux. Cependant, au lieu de voir la lumière au fond du tunnel, il ouvre les yeux sur une lande brumeuse et se retrouve sur un ponton désert. Seul indice présent, une chaussure d’Eléonore. Dans un arbre, il découvre une écoutille qui le mène à l’île-cité de Bunkerville, une société dictatoriale qui semble coincée dans un univers…