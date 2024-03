Prévention: L'HFR organise une conférence sur l’ostéoporose et la perte d’audition

Les spécialistes l’affirment: l’ostéoporose et la perte d’audition ne doivent pas être minimisées sous prétexte de l’âge. «Chutes, isolement social, perte d’autonomie en sont quelques conséquences», alerte l’hôpital fribourgeois (HFR) dans un communiqué. Le 14 mars, de 9h à 10h, sa cheffe de clinique adjointe en rhumatologie et son chef de clinique ORL répondront aux questions du public à l’auditoire Jean Bernard situé au chemin des Pensionnats 2-6 (accès par les ascenseurs jaunes). L’entrée est libre, mais l’HFR recommande de s’inscrire sur son site ou au 026 306 01 20 et de venir en transports publics à cause de la capacité limitée du parking visiteur.

En Suisse, l’ostéoporose touche une femme sur deux et un homme sur cinq de plus de cinquante ans. Tandis que la perte de l’audition concerne 8% de la population. Geoffroy Brändlin