SKI-ALPINISME. Accompagné des Valaisans Aurélien Gay et Werner Marti, le Charmeysan Rémi Bonnet a remporté le Défi des Faverges samedi. Sur les hauteurs de Crans-Montana (VS), le trio a bouclé le grand parcours de 26 km – et 3000 m de dénivelé positif – en 3 h 21, avec plus vingt minutes d’avance. GR