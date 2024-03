Riaz: Une table ronde pour «démystifier» les soins palliatifs

Visant à valoriser la qualité de vie des patients souffrant de maladie chronique grave et évolutive, les soins palliatifs sont parfois «entourés d’une aura de mystère», selon l’Hôpital fribourgeois (HFR). Afin d’échanger sur cette thématique et de la «démystifier», ce dernier propose une table ronde le jeudi 21 mars de 18h30 à 19h30 sur le site de Riaz.

Camilla Janett (cheffe de clinique à la Villa Saint-François), Salomé Wicht (infirmière clinicienne à la Villa Saint-François), Maurice Pilloud (infirmier à Voltigo) et Jannick Castella (infirmière au Réseau Santé et Social de la Gruyère) présenteront leurs pratiques et répondront aux questions du public. Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont obligatoires sur le site internet de l’HFR ou par téléphone au 026 306 01 20. Elodie Fessler